الثلاثاء 2026-07-07 07:58 م

سلطة العقبة تثمن جهود الدفاع المدني بالسيطرة على حريق مصنع فلورايد الألمنيوم

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جانب من عمليات الاخماد
 
الثلاثاء، 07-07-2026 07:38 م

الوكيل الإخباري- ثمنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر مديرية الأمن العام ممثلة بفرق الدفاع المدني والشرطة، بقيادة محافظ العقبة أيمن العوايشة والجهات المعنية، في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحريق الذي اندلع في مصنع فلورايد الألمنيوم بالمجمع الصناعي، ما أسهم في السيطرة الكاملة عليه وإخماده وتنفيذ عمليات التبريد اللازمة.

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وأكدت السلطة في بيان لها أن سرعة التعامل مع الحادث جاءت نتيجة للتنسيق الفاعل بين مختلف الجهات من المحافظة والأمن العام وفرق السلطة وضباط السلامة العامة في الشركات الصناعية في المنطقة الجنوبية، ضمن الخطة الرئيسية للطوارئ وتفعيل البروتوكولات المعتمدة، ما أسهم في احتواء الحريق والحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت، مع بدء عودة الأعمال في المنطقة الجنوبية تدريجياً وفق الإجراءات المتبعة.


وأعربت السلطة عن تقديرها لجهود فرق الدفاع المدني والشرطة ومحافظة العقبة وكافة الجهات والمؤسسات المشاركة، مثمنةً جاهزيتها العالية وسرعة استجابتها وتعاونها في إدارة الحادث والتعامل معه بكفاءة واقتدار.

 
 


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