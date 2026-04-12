"سلطة العقبة" تحصد جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية

وأكد مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية في السلطة الدكتور المعتصم الهنداوي، أن الفوز بهذه الجائزة يأتي تقديرا لجهود السلطة في توظيف حلول نظم المعلومات الجغرافية وتطوير منظومة العمل المؤسسي، لا سيما في مجالات الإدارة الحضرية، وتعزيز كفاءة الأحكام التنظيمية ودعم المشاريع الكبرى والتنموية.
وأضاف إن هذا التكريم يعكس التوجه الاستراتيجي نحو استخدام البيانات المكانية كأداة داعمة لاتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق تنمية حضرية مستدامة، وبما يتماشى مع رؤية السلطة في بناء نموذج متكامل للمدينة الذكية ويدعم إنجاز محاور استراتيجيتها 2024-2028
وتمنح الجائزة سنويا لعدد محدود من الجهات والمؤسسات على مستوى العالم، تقديرا لتميزها في تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وإحداث أثر ملموس في تحسين الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة.
ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال المؤتمر السنوي العالمي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية، الذي تنظمه شركة Esri في ولاية كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 13 - 17 تموز المقبل، بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار في هذا المجال.
من جانبها، أعربت شركة إنفوجراف، الشريك الاستشاري والممثل الحصري لشركة Esri في الأردن، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مشيدة بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه السلطة في تبني وتطبيق حلول نظم المعلومات الجغرافية، وأن هذا الإنجاز يعزز من مكانتها كنموذج وطني وإقليمي في تبني الحلول المكانية الذكية، ويشكل دافعا لمواصلة تطوير الأنظمة الحضرية المعتمدة على البيانات، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة في المدينة.
