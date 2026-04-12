الأحد 2026-04-12 07:12 م

"سلطة العقبة" تحصد جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية

الأحد، 12-04-2026 11:24 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فوزها بجائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية (Special Achievement in GIS – SAG Award)، التي تعد من أبرز الجوائز العالمية التي تمنحها شركة Esri الرائدة في مجال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية.

وأكد مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية في السلطة الدكتور المعتصم الهنداوي، أن الفوز بهذه الجائزة يأتي تقديرا لجهود السلطة في توظيف حلول نظم المعلومات الجغرافية وتطوير منظومة العمل المؤسسي، لا سيما في مجالات الإدارة الحضرية، وتعزيز كفاءة الأحكام التنظيمية ودعم المشاريع الكبرى والتنموية.


وأضاف إن هذا التكريم يعكس التوجه الاستراتيجي نحو استخدام البيانات المكانية كأداة داعمة لاتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق تنمية حضرية مستدامة، وبما يتماشى مع رؤية السلطة في بناء نموذج متكامل للمدينة الذكية ويدعم إنجاز محاور استراتيجيتها 2024-2028
وتمنح الجائزة سنويا لعدد محدود من الجهات والمؤسسات على مستوى العالم، تقديرا لتميزها في تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وإحداث أثر ملموس في تحسين الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة.


ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال المؤتمر السنوي العالمي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية، الذي تنظمه شركة Esri في ولاية كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 13 - 17 تموز المقبل، بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار في هذا المجال.


من جانبها، أعربت شركة إنفوجراف، الشريك الاستشاري والممثل الحصري لشركة Esri في الأردن، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مشيدة بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه السلطة في تبني وتطبيق حلول نظم المعلومات الجغرافية، وأن هذا الإنجاز يعزز من مكانتها كنموذج وطني وإقليمي في تبني الحلول المكانية الذكية، ويشكل دافعا لمواصلة تطوير الأنظمة الحضرية المعتمدة على البيانات، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة في المدينة.

 
 


أحدث الأخبار

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية ايقاف ضخ المياه 48 ساعة عن مناطق في المملكة- اسماء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد الصين برسوم جمركية نسبتها 50% حال ساعدت إيران عسكريا

وزارة المياه

أخبار محلية منحة لدعم وحدة إدارة "الناقل الوطني" في وزارة المياه

تلفريك عجلون

أخبار محلية 6 آلاف زائر لـ"تلفريك عجلون" في عطلة نهاية الأسبوع

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في خانيونس

بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حلف الأطلسي يرغب في المساعدة بشأن هرمز

علم سلطنة عمان

عربي ودولي وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة



 






