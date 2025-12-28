الأحد 2025-12-28 03:33 م

"سلطة العقبة" تطلق حملة "روحها بترد الروح" لتعزيز السياحة الداخلية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
الأحد، 28-12-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق حملة ترويجية محلية بعنوان: "روحها بترد الروح" على مستوى المملكة، بهدف تعزيز حضور العقبة كوجهة سياحية قريبة تلبي احتياجات مختلف فئات الزوار.

وقال مفوض الشؤون السياحية والشباب في السلطة، الدكتور ثابت النابلسي، إن الحملة، التي تستمر حتى نهاية شباط المقبل، تركز على إبراز العقبة كمدينة غنية ومتنوعة بالتجارب السياحية، تتيح للزوار الانتقال بسهولة بين أنماط متعددة من الأنشطة، تشمل المغامرات والرياضات المائية، وتجارب الطعام والتسوق والحياة الليلية، إضافة إلى الرحلات الاستكشافية في وادي رم.


وأوضح أن هذا التنوع يعكس قدرة العقبة على استيعاب مختلف الاهتمامات وبميزانيات تناسب الجميع، إلى جانب تعدد خيارات الإقامة من فنادق ومنتجعات وشقق فندقية، بما يلبي احتياجات العائلات والشباب والمجموعات، ويعزز جاهزية المدينة لاستقبال الزوار باختلاف متطلباتهم.

 
 


