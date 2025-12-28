"سلطة العقبة" تطلق حملة "روحها بترد الروح" لتعزيز السياحة الداخلية

وقال مفوض الشؤون السياحية والشباب في السلطة، الدكتور ثابت النابلسي، إن الحملة، التي تستمر حتى نهاية شباط المقبل، تركز على إبراز العقبة كمدينة غنية ومتنوعة بالتجارب السياحية، تتيح للزوار الانتقال بسهولة بين أنماط متعددة من الأنشطة، تشمل المغامرات والرياضات المائية، وتجارب الطعام والتسوق والحياة الليلية، إضافة إلى الرحلات الاستكشافية في وادي رم.
وأوضح أن هذا التنوع يعكس قدرة العقبة على استيعاب مختلف الاهتمامات وبميزانيات تناسب الجميع، إلى جانب تعدد خيارات الإقامة من فنادق ومنتجعات وشقق فندقية، بما يلبي احتياجات العائلات والشباب والمجموعات، ويعزز جاهزية المدينة لاستقبال الزوار باختلاف متطلباتهم.
