"سلطة العقبة" تطلق حملة "روحها بترد الروح" لتعزيز السياحة الداخلية

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن إطلاق حملة ترويجية محلية بعنوان: "روحها بترد الروح" على مستوى المملكة، بهدف تعزيز حضور العقبة كوجهة سياحية قريبة تلبي احتياجات مختلف فئات الزوار.

وقال مفوض الشؤون السياحية والشباب في السلطة، الدكتور ثابت النابلسي، إن الحملة، التي تستمر حتى نهاية شباط المقبل، تركز على إبراز العقبة كمدينة غنية ومتنوعة بالتجارب السياحية، تتيح للزوار الانتقال بسهولة بين أنماط متعددة من الأنشطة، تشمل المغامرات والرياضات المائية، وتجارب الطعام والتسوق والحياة الليلية، إضافة إلى الرحلات الاستكشافية في وادي رم.