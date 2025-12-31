"سلطة العقبة": تعديل مدة صلاحية إذن الأشغال للخدمات لتصبح 5 أعوام

وبحسب المجلس، يأتي هذا القرار انسجامًا مع توجهات السلطة نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأكد المجلس أن القرار سينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما التجارية والسياحية والصناعية والخدمية، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم مكانة العقبة كوجهة استثمارية رائدة.
