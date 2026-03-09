"سلطة العقبة" تعلن عن حزمة من الحوافز الاستثمارية والتنظيمية

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين، إطلاق حزمة حوافز تشجيعية استثمارية وتنظيمية جديدة تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية والعقارية والسكنية في مدينة العقبة.

