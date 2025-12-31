سلطة العقبة تعلن وقف الصيد في خليج العقبة حتى نهاية نيسان 2026

ويأتي هذا القرار للسنة الرابعة على التوالي، في إطار جهود السلطة الرامية إلى الحفاظ على المخزون السمكي لأنواع الأسماك المتوطنة في خليج العقبة، وحمايتها خلال الفترة الحرجة من دورة حياتها التي يتم فيها وضع البيوض والتكاثر، وبناءً على النتائج الإيجابية التي أظهرتها مواسم وقف الصيد السابقة والتي انعكست بتحسن ملحوظ في المخزون السمكي.
كما جاء قرار وقف الصيد بالتوافق والتشاور مع الجمعيات والجهات المعنية بقطاع الصيد، تأكيدًا على نهج الشراكة مع المجتمع المحلي، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية واستدامة هذا القطاع الحيوي.
-
أخبار متعلقة
-
"التربية" تعلن قوائم الترفيعات والترقيات للمعلمين والإداريين
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج راسخ في الثبات على المبادئ وصون الاستقرار
-
مقطع بعنوان: هكذا يتم خداعنا في الإعلانات التجارية
-
بانوراما 2025: عام الحضور الأردني والعالمي المتغيّر
-
إطلاق خدمة تقديم السلف المالية إلكترونيا لمنتسبي القوات المسلحة الأردنية
-
أمانة عمان: الأربعاء آخر يوم للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
أمانة عمان: تأهيل أربع حدائق وثلاث منتزهات خلال عام 2025