سلطة العقبة تعلن وقف الصيد في خليج العقبة حتى نهاية نيسان 2026

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وقف الصيد بمختلف أشكاله (الاحترافي والترفيهي) وذلك اعتبارًا من صباح الخميس الموافق 1/1/2026 ولغاية مساء الخميس الموافق 30/4/2026.

اضافة اعلان



ويأتي هذا القرار للسنة الرابعة على التوالي، في إطار جهود السلطة الرامية إلى الحفاظ على المخزون السمكي لأنواع الأسماك المتوطنة في خليج العقبة، وحمايتها خلال الفترة الحرجة من دورة حياتها التي يتم فيها وضع البيوض والتكاثر، وبناءً على النتائج الإيجابية التي أظهرتها مواسم وقف الصيد السابقة والتي انعكست بتحسن ملحوظ في المخزون السمكي.