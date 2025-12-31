الأربعاء 2025-12-31 04:02 م

سلطة العقبة تعلن وقف الصيد في خليج العقبة حتى نهاية نيسان 2026

العقبة
العقبة
الأربعاء، 31-12-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن وقف الصيد بمختلف أشكاله (الاحترافي والترفيهي) وذلك اعتبارًا من صباح الخميس الموافق 1/1/2026 ولغاية مساء الخميس الموافق 30/4/2026.

ويأتي هذا القرار للسنة الرابعة على التوالي، في إطار جهود السلطة الرامية إلى الحفاظ على المخزون السمكي لأنواع الأسماك المتوطنة في خليج العقبة، وحمايتها خلال الفترة الحرجة من دورة حياتها التي يتم فيها وضع البيوض والتكاثر، وبناءً على النتائج الإيجابية التي أظهرتها مواسم وقف الصيد السابقة والتي انعكست بتحسن ملحوظ في المخزون السمكي.


كما جاء قرار وقف الصيد بالتوافق والتشاور مع الجمعيات والجهات المعنية بقطاع الصيد، تأكيدًا على نهج الشراكة مع المجتمع المحلي، وتحقيق التوازن بين حماية البيئة البحرية واستدامة هذا القطاع الحيوي.

 
 


