سلطة العقبة تمهل أصحاب "الإبل السائبة" ‏48 ساعة لجمعها بحظائر

وقال مدير الرقابة والتنفيذ في السلطة، صبري الرفوع، إن هذا التحرك العاجل يأتي استجابة للمخاطر المباشرة التي تشكلها الإبل المهملة على السلامة العامة؛ حيث تتسبب بوقوع حوادث مرورية خطيرة، وتلحق أضراراً بالمزروعات والممتلكات، فضلاً عن الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تركها دون رقابة أو متابعة.
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