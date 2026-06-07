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سلطة العقبة تمهل أصحاب "الإبل السائبة" ‏48 ساعة لجمعها بحظائر

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أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 09:29 م

الوكيل الإخباري- أمهلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصحاب الإبل السائبة ‏48 ساعة لإبعادها عن الطرق العامة والمناطق السكنية، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات فورية لإخراجها من حدود المنطقة الاقتصادية في حال عدم الاستجابة‎.‎

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وقال مدير الرقابة والتنفيذ في السلطة، صبري الرفوع، إن هذا التحرك العاجل يأتي ‏استجابة للمخاطر المباشرة التي تشكلها الإبل المهملة على السلامة العامة؛ حيث تتسبب بوقوع حوادث مرورية خطيرة، وتلحق أضراراً بالمزروعات والممتلكات، فضلاً عن الآثار ‏البيئية السلبية الناتجة عن تركها دون رقابة أو متابعة‎.‎

 

وأكد الرفوع أنه فور انقضاء مهلة 48 ساعة، ستباشر الكوادر المختصة ‏باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخراج هذه الإبل من منطقة العقبة الاقتصادية ‏الخاصة بشكل نهائي.

 
 


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