سلطة العقبة تمهل أصحاب "الإبل السائبة" ‏48 ساعة لجمعها بحظائر

الوكيل الإخباري- أمهلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصحاب الإبل السائبة ‏48 ساعة لإبعادها عن الطرق العامة والمناطق السكنية، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات فورية لإخراجها من حدود المنطقة الاقتصادية في حال عدم الاستجابة‎.‎

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وقال مدير الرقابة والتنفيذ في السلطة، صبري الرفوع، إن هذا التحرك العاجل يأتي ‏استجابة للمخاطر المباشرة التي تشكلها الإبل المهملة على السلامة العامة؛ حيث تتسبب بوقوع حوادث مرورية خطيرة، وتلحق أضراراً بالمزروعات والممتلكات، فضلاً عن الآثار ‏البيئية السلبية الناتجة عن تركها دون رقابة أو متابعة‎.‎