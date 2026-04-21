"سلطة العقبة" تنظم ورشة حول تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع السياحي

الثلاثاء، 21-04-2026 09:18 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالشراكة مع مشروع المحافظة على المياه ورشة عمل بعنوان "خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع السياحي"، بمشاركة ممثلين عن الفنادق والمطاعم السياحية، إلى جانب خبراء ومزودي تقنيات ترشيد المياه، بهدف دعم المنشآت السياحية في تبني حلول عملية تعزز الاستدامة وترفع كفاءة التشغيل.

اضافة اعلان


وافتتح الورشة عطوفة ثابت النابلسي، مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث أكد في كلمته الترحيبية أهمية تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في القطاع السياحي، مشيراً إلى أن المحافظة على المياه أصبحت عنصراً أساسياً في تطوير المنتج السياحي في العقبة ورفع جاهزية المنشآت لمتطلبات السياحة الحديثة.

 
 


gnews

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي يعلن انتهاء أعمال تصليح خط أنابيب يزود أوروبا بالنفط

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: الحصار الأميركي يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار

العثور على رفات بشري في سفينة تعرضت لهجوم في مضيق هرمز

عربي ودولي الولايات المتحدة اعترضت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات مرتبطة بإيران

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية مديرية ثقافة عجلون تنظم معرضا للكتاب

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية "سلطة العقبة" تنظم ورشة حول تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع السياحي

العيسوي يعزي آل الذيب والجريسات والنمري ومقطش

أخبار محلية العيسوي يعزي آل الذيب والجريسات والنمري ومقطش

الحكومة توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للتنمية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

أخبار محلية الحكومة توقّع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي للتنمية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

إيران تدعو الشعب الأمريكي إلى تحميل حكومته مسؤولية "الحرب العدوانية"

عربي ودولي أكثر من 3600 عملية توقيف في إيران على خلفية الحرب



 
 






