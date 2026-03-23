سلطة العقبة توزع أكياس قماشية على زوار الشواطئ ضمن حملة "اتركها نظيفة"

الوكيل الإخباري- واصلت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ حملة "اتركها نظيفة 2026" في مدينة العقبة ومنطقة وادي رم، بالتزامن مع عطلة عيد الفطر السعيد، تأكيدا لنهجها المستمر في الحفاظ على البيئة وتعزيز المظهر الحضاري، وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وإعلان عام 2026 عاما للنظافة، إضافة إلى توافقها مع الخطة الوطنية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات التي تقودها وزارة البيئة بالشراكة مع الجهات المعنية.

وشملت الحملة تنفيذ أعمال تنظيف ميدانية واسعة، وتوزيع أكياس قماشية صديقة للبيئة على مرتادي المواقع السياحية، في إطار الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وتعزيز ثقافة البدائل المستدامة.



وقالت مديرة مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تغريد المعايطة، إن الحملة تأتي ضمن خطة استراتيجية تنفذها السلطة خلال العام الحالي، الذي أعلن عاماً للنظافة، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز ثقافة المحافظة على نظافة المواقع السياحية والشواطئ والأماكن العامة.



وأضافت أنه وخلال اليومين الثاني والثالث من أيام عيد الفطر المبارك، تم توزيع نحو 2000 كيس قماشي على الزوار والمتنزهين في عدد من المواقع السياحية والشواطئ، وتنفيذ حملات توعوية ميدانية تحث المواطنين والزوار على جمع النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.



وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية، وتشجيع الزوار على المساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة وبيئتها الطبيعية، خاصة في فترات الأعياد التي تشهد زيادة في أعداد الزوار والمتنزهين.



وأشارت إلى أن الحملة ستتواصل في مختلف مناطق العقبة ووادي رم من خلال فرق ميدانية تعمل على التوعية البيئية وتوزيع مستلزمات النظافة، بما يسهم في الحفاظ على جمالية المدينة وترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية لدى الجميع.