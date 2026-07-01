الأربعاء 2026-07-01 04:25 م

سلطة العقبة توقّع مذكرة تعاون مع شركة تقنية العقبة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية
 
الأربعاء، 01-07-2026 02:56 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مذكرة تعاون مع شركة تقنية العقبة لخدمات استشارات التعليم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات التقنية الحديثة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة العقبة كمركز إقليمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

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وأكد مفوض الشؤون السياحية والشباب في السلطة الدكتور ثابت النابلسي، أن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود السلطة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير بيئة داعمة للتحول الرقمي والابتكار، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تُعنى ببناء القدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والتطوير التقني، بما ينسجم مع رؤية السلطة في تعزيز تنافسية العقبة واستقطاب الاستثمارات في القطاعات التقنية.

 
 


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