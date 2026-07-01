سلطة العقبة توقّع مذكرة تعاون مع شركة تقنية العقبة

الوكيل الإخباري- وقّعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مذكرة تعاون مع شركة تقنية العقبة لخدمات استشارات التعليم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتمكين الشباب من اكتساب المهارات التقنية الحديثة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانة العقبة كمركز إقليمي للتكنولوجيا وريادة الأعمال.

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