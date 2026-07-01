سلطة العقبة توقّع مذكرة تعاون مع شركة تقنية العقبة

وأكد مفوض الشؤون السياحية والشباب في السلطة الدكتور ثابت النابلسي، أن هذه المذكرة تأتي في إطار جهود السلطة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير بيئة داعمة للتحول الرقمي والابتكار، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تُعنى ببناء القدرات الرقمية، ودعم ريادة الأعمال، وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والتطوير التقني، بما ينسجم مع رؤية السلطة في تعزيز تنافسية العقبة واستقطاب الاستثمارات في القطاعات التقنية.
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