الثلاثاء 2026-03-31 11:52 م

سلطة العقبة: حوافز الإيجارات تنعش السوق

الثلاثاء، 31-03-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري-    أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر، أن قرار مجلس الوزراء منح حزمة من الحوافز المرتبطة ببدلات الإيجار للمستأجرين في المنطقة الحرة القديمة (مستودعات التخزين)، يحمل أبعاداً اقتصادية تتجاوز البعد التخفيفي المباشر، ليسهم في إعادة تنشيط السوق وتحفيز إعادة تخصيص الموارد بكفاءة أعلى.

وكان مجلس الوزراء أقر هذه الحوافز في جلسته التي عقدت في 28 آذار الماضي، بناءً على تنسيب من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الحركة الاستثمارية في مدينة العقبة.


وقال أبو عمر، إن القرار يسهم في معالجة التشوهات التي حدّت من كفاءة استغلال الأصول خلال الفترات الماضية، ويأتي امتداداً لحزمة من السياسات الحكومية الرامية إلى تمكين القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التعافي والنمو.

 
 


أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حرب إيران تقترب من نهايتها

علم إيران مرفوع في طهران

عربي ودولي محافظة طهران تعتمد نظام العمل عن بُعد

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي الرئيس الإيراني: مستعدون لإنهاء الحرب بضمانات

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية سلطة العقبة: حوافز الإيجارات تنعش السوق

الولايات المتحدة

عربي ودولي الولايات المتحدة توصي مواطنيها بالسعودية بالبقاء في أماكنهم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل تعمل على بناء تحالفات جديدة لمواجهة "التهديد الإيراني"

علم العراق

عربي ودولي العراق: القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد

تراجع حاد لأسعار الذهب في الأردن وفرصة للمقبلين على الزواج

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالمياً



 






الأكثر مشاهدة