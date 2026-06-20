سلطة العقبة: فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة النشامى أمام الجزائر

وقالت السلطة، في بيان اليوم السبت، إن الفعالية التي يتم تجهيزها تأتي في إطار إتاحة المجال أمام المواطنين والزوار لمؤازرة المنتخب الوطني في أجواء وطنية جامعة، وبما يعكس حالة الفخر والاعتزاز التي يعيشها الأردنيون بمشاركة المنتخب في هذا الحدث الرياضي العالمي.
وأضافت، إن الفعالية ستتضمن عرض المباراة على شاشة عملاقة في ساحة الثورة العربية الكبرى، وشاشات إضافية في مرافق الساحة والمواقع المجاورة التي جرى تجهيزها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجماهير، بما يتيح للحضور متابعة المباراة والاستمتاع بأجواء الفعالية من عدة مواقع داخل المنطقة، وسط ترتيبات تنظيمية وفنية ولوجستية لضمان جاهزية الموقع واستقبال الجماهير بصورة مناسبة.
وأكدت السلطة أن اختيار العقبة لإقامة هذه الفعالية يعكس مكانة المدينة كوجهة سياحية ووطنية قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى، مشيرة إلى أن إقامة الحدث في موقع مفتوح وبإطلالة بحرية سيمنح الجماهير تجربة مميزة لمتابعة المنتخب الوطني في أجواء عائلية وآمنة.
ودعت السلطة المواطنين والزوار إلى المشاركة في الفعالية ومساندة المنتخب الوطني، مؤكدة أن جميع الترتيبات ستُعلن تباعاً، بما في ذلك مواعيد فتح الموقع، وآليات الدخول، والإرشادات التنظيمية الخاصة بالحضور.
وشددت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على أهمية الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة، بما يضمن نجاح الفعالية وخروجها بصورة تليق بالمنتخب الوطني وبمدينة العقبة وجمهورها وزوارها.
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