سلطة العقبة: مؤشرات سياحية إيجابية وتوقعات بارتفاع نسب إشغال الفنادق

الوكيل الإخباري- قال مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، إن العقبة تشهد مؤشرات سياحية إيجابية مع توقعات بارتفاع متوسط نسب الإشغال الفندقي إلى 80 بالمئة من 25 إلى 30 الشهر الحالي، ما يعكس مكانة المدينة كوجهة سياحية رئيسية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

اضافة اعلان



وأوضح النابلسي، في بيان اليوم السبت، إن التوقعات تشير إلى وصول متوسط نسب إشغال فنادق الخمس نجوم خلال هذه الفترة إلى 85 بالمئة، والأربع نجوم 79بالمئة، والثلاث نجوم 76 بالمئة.