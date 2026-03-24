الثلاثاء 2026-03-24 10:24 م

"سلطة العقبة": موانئ العقبة تعمل كالمعتاد

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
منطقة العقبة الاقتصادية
 
الثلاثاء، 24-03-2026 08:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، الثلاثاء، أن موانئ العقبة تعمل كالمعتاد، ويتم استقبال البواخر بشكل طبيعي مقارنة بالعام الماضي في الفترة نفسها، مشيرا إلى ارتفاع الأرقام سواء من حيث البضائع أو عدد البواخر.

اضافة اعلان


وأوضح المجالي أنه منذ بداية الشهر الحالي وحتى الآن، استقبلت موانئ العقبة 199 باخرة، منها 86 باخرة ركاب، متوقعا وصول 57 باخرة إضافية خلال الأسبوع المقبل، منها 25 باخرة ركاب، موزعة بين ميناء الحاويات وميناء العقبة الجديد وميناء الركاب.


وأضاف أن الموانئ استقبلت خلال الفترة ذاتها 5408 سيارات عبر 10 بواخر، مع توقع وصول باخرة إضافية تحمل 2766 سيارة خلال الفترة المقبلة.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة