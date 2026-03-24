"سلطة العقبة": موانئ العقبة تعمل كالمعتاد

الوكيل الإخباري- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، الثلاثاء، أن موانئ العقبة تعمل كالمعتاد، ويتم استقبال البواخر بشكل طبيعي مقارنة بالعام الماضي في الفترة نفسها، مشيرا إلى ارتفاع الأرقام سواء من حيث البضائع أو عدد البواخر.

وأوضح المجالي أنه منذ بداية الشهر الحالي وحتى الآن، استقبلت موانئ العقبة 199 باخرة، منها 86 باخرة ركاب، متوقعا وصول 57 باخرة إضافية خلال الأسبوع المقبل، منها 25 باخرة ركاب، موزعة بين ميناء الحاويات وميناء العقبة الجديد وميناء الركاب.