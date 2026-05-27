سلطة العقبة: نسبة الإشغال في فنادق الخمس نجوم ستصل إلى 100% الخميس

الوكيل الإخباري- قالت مديرة السياحة في سلطة إقليم العقبة سلام المالكي ، الأربعاء، إن مدينة العقبة تشهد حركة سياحية نشطة، متوقعة أن تصل نسبة الإشغال في فنادق 5 نجوم في العقبة 100% يوم غد الخميس.





وأشارت المالكي إلى البرامج والفعاليات العائلية التي ترافق مهرجان أمواج العقبة الذي ينطلق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



وتوقعت المالكي دخول قرابة 2500 سائح من معبر جنوب وادي عربة، بالإضافة لحركة نشطة من خلال معبر الدرة والمنفذ البحري.





