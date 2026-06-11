"سلطة العقبة" واليونسكو توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المستدامة وحماية التراث

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عمان، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي وممثلة اليونسكو في الأردن ومديرة المكتب نهى باوزير.

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ووقع الاتفاقية عن السلطة مفوض السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، فيما وقعت باوزير عن مكتب اليونسكو.