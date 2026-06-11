"سلطة العقبة" واليونسكو توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المستدامة وحماية التراث

ووقع الاتفاقية عن السلطة مفوض السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، فيما وقعت باوزير عن مكتب اليونسكو.
وأكد الدكتور النابلسي، أن الاتفاقية تجسد رؤية السلطة في حماية الإرث الثقافي لوادي رم وتعزيز استدامته، باعتباره أحد أبرز المواقع التراثية والطبيعية في المملكة والمدرج على قائمة التراث العالمي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث البدوي الأصيل يشكل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة التي تنفذها السلطة.
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