الخميس 2026-06-11 02:43 م

"سلطة العقبة" واليونسكو توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المستدامة وحماية التراث

"سلطة العقبة" واليونسكو توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المستدامة وحماية التراث
"سلطة العقبة" واليونسكو توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التنمية المستدامة وحماية التراث
 
الخميس، 11-06-2026 01:29 م

الوكيل الإخباري-   وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عمان، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي وممثلة اليونسكو في الأردن ومديرة المكتب نهى باوزير.

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ووقع الاتفاقية عن السلطة مفوض السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، فيما وقعت باوزير عن مكتب اليونسكو.


وأكد الدكتور النابلسي، أن الاتفاقية تجسد رؤية السلطة في حماية الإرث الثقافي لوادي رم وتعزيز استدامته، باعتباره أحد أبرز المواقع التراثية والطبيعية في المملكة والمدرج على قائمة التراث العالمي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الهوية الثقافية والتراث البدوي الأصيل يشكل ركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة التي تنفذها السلطة.

 
 


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