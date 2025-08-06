"سلطة العقبة" و"ديوان المحاسبة" يبحثان سبل التعاون المشترك

وقال المجالي إن ديوان المحاسبة شريك استراتيجي في دعم جهود الرقابة وتعزيز الشفافية، مشيدا بدوره المحوري في حماية المال العام، وتطوير منظومة العمل الحكومي من خلال كفاءاته وخبراته المتخصصة في مجالات التدقيق والرقابة.
وأضاف أن التعاون مع ديوان المحاسبة يتضمن تنفيذ ورش وبرامج تدريبية لرفع كفاءة عمل وحدة الرقابة الداخلية والمديريات المعنية، وتحسين جودة الأداء، استنادا إلى مؤشرات قياس واضحة تعكس مستوى التقدم المؤسسي.
من جانبه، ثمن الحمادين الشراكة القائمة مع منطقة العقبة الاقتصادية، مؤكدا الحرص على دعم جهود الإصلاح المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، بما في ذلك المساهمة في تطوير ممارسات الرقابة والتدقيق الداخلي في السلطة.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود لبناء نموذج مؤسسي تشاركي، لتعزيز التعاون في مجالات التدريب، وتبادل الخبرات، وتقديم الاستشارات الفنية، وتنظيم ورش متخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين في منطقة العقبة الاقتصادية.
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