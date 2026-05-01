سلطة العقبة: 76% نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة عيد العمال

الوكيل الإخباري- أوضح مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أن متوسط نسب الإشغال الفندقي في مدينة العقبة بلغ 76% خلال عطلة عيد العمال 2026، في مؤشر على تنامي الحركة السياحية في المدينة.





وأشار النابلسي إلى أن معدل الإشغال خلال الفترة الممتدة من 29 نيسان ولغاية 2 أيار 2026 بلغ 76%، توزعت على مختلف التصنيفات الفندقية، حيث سجلت فنادق الخمس نجوم نسبة 76%، وفنادق الأربع نجوم 77%، فيما بلغت في فنادق الثلاث نجوم 75%.



وبيّن أن أعلى نسب الإشغال سُجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ بلغت 94% الخميس، وارتفعت إلى 96% الجمعة، في حين سجلت 54% الأربعاء و60% السبت، في مؤشر على الإقبال الكبير من الزوار والسياح لقضاء عطلة عيد العمال في العقبة.





