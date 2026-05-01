الجمعة 2026-05-01 02:28 م

سلطة العقبة: 76% نسبة إشغال فنادق العقبة خلال عطلة عيد العمال

منظر عام لمدينة العقبة
الجمعة، 01-05-2026 12:07 م
الوكيل الإخباري-   أوضح مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أن متوسط نسب الإشغال الفندقي في مدينة العقبة بلغ 76% خلال عطلة عيد العمال 2026، في مؤشر على تنامي الحركة السياحية في المدينة.اضافة اعلان


وأشار النابلسي إلى أن معدل الإشغال خلال الفترة الممتدة من 29 نيسان ولغاية 2 أيار 2026 بلغ 76%، توزعت على مختلف التصنيفات الفندقية، حيث سجلت فنادق الخمس نجوم نسبة 76%، وفنادق الأربع نجوم 77%، فيما بلغت في فنادق الثلاث نجوم 75%.

وبيّن أن أعلى نسب الإشغال سُجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ بلغت 94% الخميس، وارتفعت إلى 96% الجمعة، في حين سجلت 54% الأربعاء و60% السبت، في مؤشر على الإقبال الكبير من الزوار والسياح لقضاء عطلة عيد العمال في العقبة.
 
 


نقابة المحامين

أخبار محلية نقابة المحامين تقر تعليمات جديدة للمساعدة القانونية

الكعبة المشرفة في المسجد الحرام

أخبار محلية انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين لأداء فريضة الحج في 14 أيار

ارتفاع طفيف لمؤشر أسهم آسيا

أسواق ومال ارتفاع طفيف لمؤشر أسهم آسيا

البترا

أخبار محلية 3500 أردني زاروا البترا عبر برنامج "أردننا جنة" الخميس

تعبيرية

أسواق ومال الهند ترفع أسعار غاز البترول المسال الصناعي ووقود الطائرات

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل سالم القبيلات

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية واستفزازية في باحات المسجد الأقص

فلسطين مستوطنون يحاولون اقتحام الأقصى عبر باب حطة بقربان حي

الإسترليني يتراجع بشكل طفيف امام الدولار واليورو

أسواق ومال الإسترليني يتراجع بشكل طفيف امام الدولار واليورو



 
 






