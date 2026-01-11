سلطة المياه: إجراءات لتحسين بيئة العمل في شركة مياه اليرموك

الأحد 2026-01-11 07:30 م

الأحد، 11-01-2026 06:18 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت سلطة المياه، عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي في شركة مياه اليرموك، بعد الإنجازات التي خطتها الشركة في تطوير خدماتها وخفض مديونيتها وتحسين التزويد المائي في محافظات الشمال التي تديرها الشركة.

وأكدت السلطة في بيان اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الاستعداد لعقد الإدارة المقرر توقيعه لشركة مياه اليرموك خلال آذار المقبل، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين خلال مرحلة الانتقال وتطوير أداء الشركة وتحسين الخدمات المقدمة في جميع مناطق اختصاص الشركة، ضمن نهج إصلاحي متكامل لتطوير قطاع المياه، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة في إدارة مرافق المياه.


وكانت إدارة الشركة وقعت اتفاقا جماعيا مع العاملين بحضور ممثلي النقابة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية واللجنة النقابية في الشركة، بهدف تحسين بيئة العمل وتحسين أوضاع الموظفين والعاملين ومساواتهم بالعاملين في شركات المياه، يتضمن رفع علاوة المعيشة من بداية العام الحالي، وزيادة مساهمة الشركة في صندوق الادخار بنسبة 1 بالمئة.


وتضمن الاتفاق صرف راتب شهر الرابع عشر نهاية كل عام بموجب نظام خاص سيتم إعداده واعتماده قبل الأول من حزيران المقبل، إضافة إلى تصويب أوضاع المستخدمين في الشركة على نظام الشيكات وعقود شراء الخدمات بعد استكمال الدراسة المشكلة من هيئة المديرين والآلية التي ستعد لهذه الغاية.


وأشار الاتفاق إلى التزام جميع العاملين بتطوير أداء الشركة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنجاز في تحسين خدمات الشركة وتحقيق رؤيتها ورسالتها وضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي ضمن أعلى المواصفات.


وحققت شركة مياه اليرموك إنجازات ملموسة خلال الآونة الأخيرة، تمثلت بخفض خسائرها بأكثر من النصف، وتحسن الخدمات المقدمة واختصار وقت تقديم الخدمة.

 
 


