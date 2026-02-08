الأحد 2026-02-08 12:22 م

سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن
سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن
 
الأحد، 08-02-2026 11:48 ص
الوكيل الإخباري-   افتتح أمين عام سلطة المياه، المهندس سفيان البطاينة، ومديرة مشروع حوكمة قطاع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، السيدة ياسمين فرايشلاد، اليوم الأحد الموافق 8 شباط 2026، ورشة عمل مشروع "توفير متطلبات التدقيق للمرحلة الأولى للحصول على شهادة ISO/IEC 27001 في قطاع المياه في الأردن"، بمشاركة ممثلي شركات المياه وعدد من المعنيين.اضافة اعلان


وقال الأمين العام إن المشروع يهدف إلى دعم قطاع المياه في تبني معيار ISO/IEC 27001، بهدف حماية المعلومات الحساسة في المؤسسات من مخاطر الهجمات السيبرانية والتهديدات المختلفة، لتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق رؤية سلطة المياه في بناء منظومة عمل آمنة ومستدامة.

وأضاف المهندس البطاينة أن المشروع يُعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام وزارة المياه والري / سلطة المياه بتعزيز الحوكمة المؤسسية، وحماية المعلومات والأصول الرقمية، وضمان استمرارية أعمال سلطة المياه، ورفع مستوى الثقة بخدماتها، مثمّنًا جهود الوكالة الألمانية GIZ والدعم المقدم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

من جهتها، بينت السيدة ياسمين فرايشلاد خطورة التداعيات المترتبة على التهديدات والمخاطر السيبرانية، مشيرة إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي لتوحيد الرؤى، وتوضيح نطاق العمل وخطة التنفيذ، وتعزيز التعاون بين كافة الشركاء بما يضمن أمن المعلومات في هذا القطاع الحيوي.

ودعت فرايشلاد إلى الانتقال من مرحلة التوعية العامة إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة أمن المعلومات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية استجابة لرؤية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية

توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

أخبار محلية توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

تعبيرية

طب وصحة التعرق المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة!

لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

تكنولوجيا لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

أخبار محلية سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يحاصر منزل أسير محرر في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية

شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

تكنولوجيا شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

ب

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة



 






الأكثر مشاهدة