سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

وقال الأمين العام إن المشروع يهدف إلى دعم قطاع المياه في تبني معيار ISO/IEC 27001، بهدف حماية المعلومات الحساسة في المؤسسات من مخاطر الهجمات السيبرانية والتهديدات المختلفة، لتعزيز الأمن السيبراني، وتحقيق رؤية سلطة المياه في بناء منظومة عمل آمنة ومستدامة.
وأضاف المهندس البطاينة أن المشروع يُعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام وزارة المياه والري / سلطة المياه بتعزيز الحوكمة المؤسسية، وحماية المعلومات والأصول الرقمية، وضمان استمرارية أعمال سلطة المياه، ورفع مستوى الثقة بخدماتها، مثمّنًا جهود الوكالة الألمانية GIZ والدعم المقدم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
من جهتها، بينت السيدة ياسمين فرايشلاد خطورة التداعيات المترتبة على التهديدات والمخاطر السيبرانية، مشيرة إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي لتوحيد الرؤى، وتوضيح نطاق العمل وخطة التنفيذ، وتعزيز التعاون بين كافة الشركاء بما يضمن أمن المعلومات في هذا القطاع الحيوي.
ودعت فرايشلاد إلى الانتقال من مرحلة التوعية العامة إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة أمن المعلومات.
-
أخبار متعلقة
-
استجابة لرؤية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية
-
توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان
-
200 طفل ذوي احتياجات خاصة يستفيدون من برامج التدخل المبكر في مادبا
-
أمانة عمّان تبدأ تركيب 32,500 وحدة إنارة ذكية
-
بيان أمني بعد قيام سائق مركبة بدهس أحد رجال الأمن أثناء التشحيط في جرش
-
التربية: 266 ألف طالب لديهم حسابات على منصة "سراج"
-
150 فرصة عمل للأردنيين في مصنع ألبسة جاهزة .. تفاصيل
-
الصحة تكشف نتائج فحوصات منتفعي مركز الإيواء في الطفيلة