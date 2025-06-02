سلطة المياه تزيل اعتداءات وتستعيد آلاف الأمتار المكعبة من قناة الملك عبد الله

12:05 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن حملاتها المتواصلة لإزالة الاعتداءات وإحكام السيطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والمجلس القضائي وكوادر الرقابة الداخلية في سلطة المياه، على قناة الملك عبد الله، إحدى المصادر الحيوية لمياه الشرب والري، حققت نتائج مثمرة، وأن الجهود مستمرة وفق البرنامج المعد لهذه الغاية وعلى طول امتداد قناة الملك عبد الله البالغ 110 كيلومترات، حيث تم توفير نحو 226,107 آلاف متر مكعب من المياه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار المنصرم. اضافة اعلان





وأضافت سلطة وادي الأردن، اليوم الإثنين، أن الحملات المتواصلة التي تنفذها تحقق نتائج إيجابية بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية كوزارة الداخلية من خلال الحكام الإداريين، ومديرية الأمن العام، وقوات الدرك، ووحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتطبيق أحكام قانون سلطة وادي الأردن المعدل، والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه، ورفع العقوبات بحق المعتدين لتشمل الحبس والغرامات المالية.



وبيّنت أن طواقمها العاملة، وبناءً على معلومات وردت إلى مركز إدارة التحكم/ سلطة وادي الأردن، ضبطت منذ بداية العام الحالي 873 اعتداءً على طول امتداد القناة شمالًا وجنوبًا، إضافة إلى ضبط 32 اعتداءً على أراضي الخزينة في مناطق الأغوار الشمالية والجنوبية، من خلال تنفيذ 22 حملة أمنية وجولات تفتيشية يومية، حيث تمثلت هذه الاعتداءات بسحب كميات كبيرة من المياه لري المزارع وتعبئة برك زراعية بطريقة غير مشروعة، وتمت مصادرة مضخات المياه المستخدمة.



أما على طول امتداد القناة جنوبًا، فأوضحت سلطة وادي الأردن أنه، وبناءً على المعلومات المتوفرة، تم ضبط 214 مخالفة خلال شهر أيار و112 اعتداء خلال شهر حزيران، كما تم رفع كفاءة القناة من 87% إلى 82%. وتمثلت الاعتداءات المضبوطة بتمديد برابيش بأقطار مختلفة وسحب كميات مياه كبيرة، حيث جرى إزالة هذه الاعتداءات بالكامل، وإعادة تصويب الأوضاع إلى ما كانت عليه، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وإحالة 7 قضايا إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية، واستدعاء المخالفين وتطبيق أحكام القانون بحقهم.



وشددت سلطة وادي الأردن وأجهزتها وطواقمها على مواصلة الحملة وجولاتها المكثفة في جميع مناطق وادي الأردن لإحكام السيطرة على مختلف المصادر المائية، مؤكدة أنها ماضية بكل حزم وفاعلية، وتحقق نتائج حقيقية بالتعاون الدائم مع مختلف الأجهزة المعنية في إنجاح حملة إزالة الاعتداءات، وتوفير مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من المياه التي كان بعض المعتدين يقومون بسحبها بشكل مخالف لأحكام القانون.



وأشادت الوزارة/ سلطة وادي الأردن بالجهود التي تبذلها جميع الجهات الرسمية والشعبية والأهلية في منطقة وادي الأردن، خاصة القضاء الأردني العادل ممثلًا بهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة، في سبيل الوصول إلى الردع العام لوقف مثل هذه الممارسات المخالفة للشرائع السماوية والقوانين والأنظمة، موضحة أن قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته نص على عقوبات السجن والغرامة أو كليهما للمعتدين على شبكات المياه والمصادر المائية.