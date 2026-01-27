سلطة المياه تضبط حفارة مخالفة في البادية الشمالية

11:23 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في المفرق / المنارة، بناءً على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام / أمن وقائي مركز المنارة ومديرية الأحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية، حيث تمّ ضبط قيام حفارة بحفر بئر مخالف.





قامت الفرق الفنية المختصة والأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام / مركز أمن بادية المنارة ومرتبات الأمن الوقائي بضبط الحفارة وردم البئر المخالف، وتم حجز الحفارة والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية، والعمل جارٍ لاستكمال التحقيق وتحويل الأمر للجهات القضائية.



وفي منطقة الموقر، وبالتنسيق مع شركة مياهنا والأجهزة الأمنية في مديرية شرطة البادية الوسطى، تم ضبط 3 اعتداءات، قطر كل منها 2 إنش، على خط ناقل الموقر قطر 300 ملم لتعبئة صهاريج مخالفة، حيث تم إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات، والعمل جارٍ لاستكمال التحقيق.



وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام، وخاصة مرتبات أمن وقائي مركز أمن بادية المنارة ومديرية شرطة البادية الوسطى، وكافة مرتبات وضباط الأمن العام على الجهود المتواصلة، مؤكدة أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أي اعتداءات.

