الخميس 2025-10-16 03:35 م
 

سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة

سلطة المياه تنفذ برنامج توعوي في المدارس
 
الخميس، 16-10-2025 01:54 م

الوكيل الإخباري-    واصلت سلطة المياه/ شؤون الإعلام والاتصال تنفيذ برامجها التوعوية المائية لقطاع التربية في مختلف مدارس المملكة، حيث نظمت محاضرات توعوية في المدارس الرقمية الأميركية حول الواقع المائي في الأردن والتحديات وطرق الاستخدام الأمثل لها من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.

وبحسب بيان وزارة المياه والري، اليوم الخميس، تنوعت المحاضرات بين تعريف الطلبة بطرق توفير المياه والحصاد المائي وأهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وعرض فيديوهات تبين ضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.

 
 
