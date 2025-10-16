سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة

الوكيل الإخباري- واصلت سلطة المياه/ شؤون الإعلام والاتصال تنفيذ برامجها التوعوية المائية لقطاع التربية في مختلف مدارس المملكة، حيث نظمت محاضرات توعوية في المدارس الرقمية الأميركية حول الواقع المائي في الأردن والتحديات وطرق الاستخدام الأمثل لها من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.

