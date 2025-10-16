سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة

وبحسب بيان وزارة المياه والري، اليوم الخميس، تنوعت المحاضرات بين تعريف الطلبة بطرق توفير المياه والحصاد المائي وأهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وعرض فيديوهات تبين ضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.
-
