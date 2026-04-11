سلطة المياه: ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب

السبت، 11-04-2026 03:21 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط بئر مخالفة في الجفر بناء على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن العام /  شرطة البادية الجنوبية ومديرية الاحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية،  حيث قامت الفرق الفنية المختصة و الاجهزة الامنية بضبط البئر وردمه  .

اضافة اعلان


وتم ضبط اعتداءات في سحاب على خطوط المياه بمرافقة مركز امن سحاب والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية .


وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وكافة مرتبات وضباط الامن العام  على الجهود المتواصلة واكدت على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات  .

 


Image1_4202611152029672836645.jpg
Image2_4202611152029672836645.jpg
Image3_4202611152029672836645.jpg 

 
 


gnews

الأكثر مشاهدة