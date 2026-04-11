سلطة المياه: ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط بئر مخالفة في الجفر بناء على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن العام / شرطة البادية الجنوبية ومديرية الاحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية، حيث قامت الفرق الفنية المختصة و الاجهزة الامنية بضبط البئر وردمه .

وتم ضبط اعتداءات في سحاب على خطوط المياه بمرافقة مركز امن سحاب والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية .



وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وكافة مرتبات وضباط الامن العام على الجهود المتواصلة واكدت على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات .