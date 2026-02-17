سلطة المياه: ضبط حفارة مخالفة في الأزرق واعتداءات على خطوط مياه في معان

09:11 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في الأزرق الشمالي، بناءً على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ مركز أمن الأزرق – الأمن الوقائي والبحث الجنائي والإدارة الملكية لحماية البيئة ومديرية الأحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية، بوجود حفارة مخالفة داخل مزرعة، حيث قامت الفرق الفنية المختصة بضبط الحفارة، وتم حجز الحفارة ومالكها والتحفظ عليها لدى مديرية المشاغل المركزية، والعمل جارٍ لاستكمال التحقيق وتحويل الأمر إلى الجهات القضائية. اضافة اعلان





وفي منطقة أيل/ معان، وبالتنسيق مع مركز أمن أيل، تم ضبط اعتداءات على خط مياه بئر البيطار، حيث تمت إزالة الاعتداءات وتوفير 50 مترًا مكعبًا في الساعة، وإعداد الضبوطات، والعمل جارٍ لاستكمال التحقيق.



وثمّنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام، وخاصة مدير شرطة البادية الوسطى، ورئيس مركز أمن الأزرق، ومرتبات الأمن الوقائي والبحث الجنائي، ورئيس ومرتبات مركز أمن أيل/ معان، وكافة مرتبات وضباط الأمن العام، على الجهود المتواصلة، وأكدت أن حملتها مستمرة لرصد وإزالة أية اعتداءات.

