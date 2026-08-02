الأحد 2026-08-02 12:56 م

"سلطة منطقة العقبة" تطلق مسارا للدراجات الهوائية في وادي رم لتعزيز السياحة البيئية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الأحد، 02-08-2026 12:26 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مسارا مخصصا للدراجات الهوائية في منطقة وادي رم، ضمن مشروع تطوير طريق رم – الراشدية، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز السياحة البيئية وسياحة المغامرات وتوفير تجارب نوعية لزوار المنطقة.

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ويمتد المسار على طول طريق رم – الراشدية لمسافة تقارب 19 كيلومترا، ويضم ممرا منفصلا للدراجات الهوائية، بما يسهم في رفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات، وترسيخ مفاهيم النقل المستدام في واحدة من أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في المملكة.

 
 


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