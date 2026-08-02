"سلطة منطقة العقبة" تطلق مسارا للدراجات الهوائية في وادي رم لتعزيز السياحة البيئية

ويمتد المسار على طول طريق رم – الراشدية لمسافة تقارب 19 كيلومترا، ويضم ممرا منفصلا للدراجات الهوائية، بما يسهم في رفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، وتشجيع ممارسة رياضة الدراجات، وترسيخ مفاهيم النقل المستدام في واحدة من أبرز الوجهات السياحية والطبيعية في المملكة.
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