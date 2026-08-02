"سلطة منطقة العقبة" تطلق مسارا للدراجات الهوائية في وادي رم لتعزيز السياحة البيئية

الوكيل الإخباري- أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مسارا مخصصا للدراجات الهوائية في منطقة وادي رم، ضمن مشروع تطوير طريق رم – الراشدية، في إطار جهودها المتواصلة لتطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز السياحة البيئية وسياحة المغامرات وتوفير تجارب نوعية لزوار المنطقة.

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