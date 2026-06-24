سلطة وادي الأردن: التقنيات الذكية في الري تعزز كفاءة الإنتاج والاستدامة الزراعية

الوكيل الإخباري- افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، محطة الري والتسميد الأوتوماتيكية التابعة لشركة قرية المجهول للأراضي الزراعية في منطقة الشونة/الكرامة، بحضور مدير الشركة جود النابلسي وعدد من الشركاء والمهتمين بالقطاع الزراعي.

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وأكّد الحيصة خلال الافتتاح أن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً لتبني التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، ويعكس توجه المستثمرين الزراعيين نحو استخدام أنظمة الري الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وترشيد استهلاك المياه والأسمدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الزراعية المستدامة.