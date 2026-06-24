سلطة وادي الأردن: التقنيات الذكية في الري تعزز كفاءة الإنتاج والاستدامة الزراعية

وأكّد الحيصة خلال الافتتاح أن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً لتبني التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، ويعكس توجه المستثمرين الزراعيين نحو استخدام أنظمة الري الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وترشيد استهلاك المياه والأسمدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار إلى أن محطة الري والتسميد الأوتوماتيكية تعد من المشاريع النوعية التي تعتمد أحدث التقنيات في إدارة العمليات الزراعية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة الإنتاج وكفاءة استخدام الموارد المائية، مؤكداً أن سلطة وادي الأردن تدعم جميع المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
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