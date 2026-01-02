الجمعة 2026-01-02 12:13 م

سلطة وادي الأردن : بدء فيضان سد زرقاء ماعين

سلطة وادي الأردن
الجمعة، 02-01-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   أكد أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، بدء فيضان سد زرقاء ماعين بعد امتلائه لأول مرة منذ إنشائه عام 2017.

وبيّن الحيصة، الجمعة، أن سد زرقاء ماعين بدأ بالفيضان يوم الجمعة مع وصول سعته التخزينية إلى ذروتها، والبالغة مليوني متر مكعب.

 
 


