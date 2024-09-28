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سلطة وادي الأردن تؤكد دعم المزارعين

سلطة وادي الأردن
سلطة وادي الأردن
السبت، 28-09-2024 04:40 م

الوكيل الإخباري-   أستمع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، خلال جولة على مزارع في الأغوار الجنوبية

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إلى احتياجات المزارعين وملاحظاتهم حول التحديات التي يواجهونها.


وأكد الحيصة خلال الجولة على دعم المزارعين والتأكد من جاهزيتهم لبدء الموسم الزراعي الجديد .

 
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