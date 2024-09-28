سلطة وادي الأردن تؤكد دعم المزارعين

إلى احتياجات المزارعين وملاحظاتهم حول التحديات التي يواجهونها.
وأكد الحيصة خلال الجولة على دعم المزارعين والتأكد من جاهزيتهم لبدء الموسم الزراعي الجديد .
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