سلطة وادي الأردن تؤكد دعم المزارعين

الوكيل الإخباري- أستمع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، خلال جولة على مزارع في الأغوار الجنوبية

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إلى احتياجات المزارعين وملاحظاتهم حول التحديات التي يواجهونها.