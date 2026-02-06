سلطة وادي الأردن تبدأ تنفيذ أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس- الشونة الجنوبية

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، اليوم الجمعة، يرافقه مدير الإسناد المهندس أحمد مشايخ، ومدير صيانة الشونة الجنوبية المهندس أحمد العدوان، وبمشاركة كوادر مديرية الإسناد جهود كوادر سلطة وادي الأردن، بدء أعمال صيانة مؤقتة لطريق دافوس – الشونة الجنوبية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري، أوعز الحيصة بإعادة أوضاع الطريق وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لضمان استمرارية الحركة المرورية والخدمة وسلامة مستخدميه.



وأكد، أن كوادر السلطة ستباشر اعتباراً من يوم السبت بتنفيذ أعمال صيانة مؤقتة، مبيناً أنه هناك تحويلة بديلة وجاهزة للاستخدام لضمان انسيابية الحركة، وذلك إلى حين استكمال الدراسات الفنية وتنفيذ المعالجات الدائمة وفق الأصول الفنية ضمن جهودها التشاركية مع المؤسسات كافة لتحسين الخدمة للمواطنين في جميع المناطق.