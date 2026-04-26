الأحد 2026-04-26 11:17 ص

سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن ووادي عربة

الأحد، 26-04-2026 10:52 ص
الوكيل الإخباري-   وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية، شملت مشاريع في مجالات المقالع والمرامل، ومشاريع تنموية في القطاعين الزراعي والسياحي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة.اضافة اعلان


وأكد الحيصة أن هذه الاتفاقيات تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة لتطوير مختلف مناطق المملكة، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع فرص التشغيل، بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة، ويعزز قدرة المناطق على استقطاب الاستثمارات وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

وبيّن الأمين العام أن هذه الاتفاقيات ستسهم في توفير فرص عمل، وتحسين مستويات الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المناطق المستهدفة.

من جانبهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم لهذه المبادرات التي تعزز فرص الاستثمار المحلي، مؤكدين التزامهم بتنفيذ مشاريعهم وفق أعلى المعايير، وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
 
 


