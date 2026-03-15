سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن

وقال الحيصة إن هذه الاتفاقيات تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تطوير مختلف مناطق المملكة، لا سيما المحافظات، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع آفاق التشغيل، بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة، وإتاحة الفرصة للشباب لإقامة مشاريع إنتاجية تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تحسن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الواقعة ضمن نطاق عملها، وتعزز جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات، وتوفر بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتم إبرام عدد من اتفاقيات تزويد المياه لغايات الاستثمار الزراعي للمشاريع الزراعية ضمن مناطق وادي الأردن، في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز استدامة الموارد المائية، بما يمكّن المستثمرين من تطوير مشاريعهم وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وأكد الأمين العام أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستويات الدخل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
من جانبهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم لهذه المبادرات التي تفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات القريبة من مواقع المشاريع، مؤكدين التزامهم بتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
أخبار متعلقة
-
مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة
-
الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة
-
الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا
-
نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة
-
عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل
-
"أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية
-
الأوقاف تحدد موعد صلاة عيد الفطر في المساجد والمصليات
-
توضيح هام من وزارة الطاقة حول أسعار المحروقات