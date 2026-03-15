سلطة وادي الأردن تبرم اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل في وادي الأردن

الوكيل الإخباري- وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اليوم الأحد الموافق 15/3/2026 عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية، من ضمنها اتفاقيات تتعلق بالمقالع والمرامل، إضافة إلى اتفاقيات لتنفيذ مشاريع تنموية في القطاعين الزراعي والسياحي، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة.





وقال الحيصة إن هذه الاتفاقيات تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تطوير مختلف مناطق المملكة، لا سيما المحافظات، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع آفاق التشغيل، بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة، وإتاحة الفرصة للشباب لإقامة مشاريع إنتاجية تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية التي تحسن الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الواقعة ضمن نطاق عملها، وتعزز جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات، وتوفر بيئة جاذبة للمستثمرين.



وتم إبرام عدد من اتفاقيات تزويد المياه لغايات الاستثمار الزراعي للمشاريع الزراعية ضمن مناطق وادي الأردن، في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز استدامة الموارد المائية، بما يمكّن المستثمرين من تطوير مشاريعهم وزيادة الإنتاجية الزراعية.



وأكد الأمين العام أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستويات الدخل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.



من جانبهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم لهذه المبادرات التي تفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمعات القريبة من مواقع المشاريع، مؤكدين التزامهم بتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.





