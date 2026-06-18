سلطة وادي الأردن تتفقد التزويد المائي في الأغوار الشمالية

وقال الحيصة، خلال جولته ولقائه عددا من المزارعين، إن السلطة تعمل على تعظيم الاستفادة من كل متر مكعب من المياه ومعالجة التحديات التشغيلية، مع الالتزام بتوفير الكميات المائية المتفق عليها للمزارعين وفق الحصص المائية المعتمدة، وضمان استمرارية التزويد بالتنسيق مع المزارعين وجمعيات المياه، وبما يراعي الزيادة التدريجية في ساعات الري خلال أشهر الصيف.
وأضاف أن الجولة هدفت إلى الاطمئنان على واقع التزويد المائي، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة في المنطقة، والاستماع إلى مطالب المزارعين وقضاياهم الميدانية.
وكشف الحيصة عن توجه السلطة لإجراء تعديلات على تعليمات حفر الآبار الزراعية، تتضمن تخفيض الحد الأدنى للمساحة المطلوبة للحصول على رخصة بئر من 50 دونما إلى 40 دونما، إضافة إلى السماح بالجمع بين مساحات أكثر من وحدة زراعية للوصول إلى المساحة المطلوبة للحصول على الموافقة.
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