سلطة وادي الأردن تتفقد التزويد المائي في الأغوار الشمالية

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الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، واقع التزويد المائي في منطقة الأغوار الشمالية، وأكد استمرار السلطة في ضمان استدامة تزويد المزارعين بالمياه، باعتبار المنطقة الرافد الأساسي لإنتاج الحمضيات وأحد ركائز الأمن الغذائي في المملكة. اضافة اعلان





وقال الحيصة، خلال جولته ولقائه عددا من المزارعين، إن السلطة تعمل على تعظيم الاستفادة من كل متر مكعب من المياه ومعالجة التحديات التشغيلية، مع الالتزام بتوفير الكميات المائية المتفق عليها للمزارعين وفق الحصص المائية المعتمدة، وضمان استمرارية التزويد بالتنسيق مع المزارعين وجمعيات المياه، وبما يراعي الزيادة التدريجية في ساعات الري خلال أشهر الصيف.



وأضاف أن الجولة هدفت إلى الاطمئنان على واقع التزويد المائي، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة في المنطقة، والاستماع إلى مطالب المزارعين وقضاياهم الميدانية.



وكشف الحيصة عن توجه السلطة لإجراء تعديلات على تعليمات حفر الآبار الزراعية، تتضمن تخفيض الحد الأدنى للمساحة المطلوبة للحصول على رخصة بئر من 50 دونما إلى 40 دونما، إضافة إلى السماح بالجمع بين مساحات أكثر من وحدة زراعية للوصول إلى المساحة المطلوبة للحصول على الموافقة.





