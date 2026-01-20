الثلاثاء 2026-01-20 10:52 م

سلطة وادي الأردن تحذر المزارعين من الصقيع

سلطة وادي الأردن
 
الثلاثاء، 20-01-2026 10:39 م

الوكيل الإخباري-   دعت سلطة وادي الأردن، الثلاثاء، المزارعين الذين لديهم حاجة لتأمين مياه الري إلى التنسيق المباشر مع مديري التشغيل والصيانة في مناطقهم، لضمان استمرارية التزويد واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المزروعات، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، واحتمالية تشكّل الصقيع في بعض مناطق المملكة.

ويتأثر الأردن خلال الأيام المقبلة بأجواء باردة إلى باردة جدا، مع تقلبات في درجات الحرارة، ونشاط على حركة الرياح، وسط تحذيرات من الصقيع، وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وفق  الأرصاد الجوية.

 
 


