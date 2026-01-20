سلطة وادي الأردن تحذر المزارعين من الصقيع

ويتأثر الأردن خلال الأيام المقبلة بأجواء باردة إلى باردة جدا، مع تقلبات في درجات الحرارة، ونشاط على حركة الرياح، وسط تحذيرات من الصقيع، وتدني مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وفق الأرصاد الجوية.
