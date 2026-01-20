سلطة وادي الأردن تحذر المزارعين من الصقيع

الوكيل الإخباري- دعت سلطة وادي الأردن، الثلاثاء، المزارعين الذين لديهم حاجة لتأمين مياه الري إلى التنسيق المباشر مع مديري التشغيل والصيانة في مناطقهم، لضمان استمرارية التزويد واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المزروعات، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، واحتمالية تشكّل الصقيع في بعض مناطق المملكة.

