سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل السيول

وأهابت بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
كما أكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.
هذا ويمكن الاتصال على الأرقام التالية:
إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى هاتف رقم:
0780469438
إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية هاتف رقم:
0781110578
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