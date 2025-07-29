سلطة وادي الأردن تحصل على شهادة "الآيزو" لمختبراتها

وأكد أمين عام السلطة، المهندس هشام الحيصة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز يعد تتويجا لجهود التميز والجودة التي تنتهجها السلطة، ويعكس مدى التقدم الذي تحققه الكوادر الحكومية في مجالات الجودة والاعتماد، لا سيما في قطاع المياه، في ظل التحديات المائية المتزايدة.
وأشار إلى أن السلطة ستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في مختلف القطاعات الفنية والخدمية، لافتا إلى أن هذا الاعتماد الدولي يشكل حافزا لمزيد من الإنجاز والابتكار، ويعزز من ثقة الشركاء والمستفيدين بخدمات السلطة.
وأوضح أن ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر أصبح نهجا مؤسسيا راسخا في بيئة العمل، ما ينعكس إيجابا على نوعية الخدمات المقدمة وعلى ثقة المتعاملين محليا ودوليا، مبينا أن الحصول على هذه الشهادة جاء بفضل التحسينات على إدارة العمليات، وزيادة رضا العملاء، وضمان تقديم خدمات منسقة.
من جانبه، أوضح مدير مديرية المختبرات في السلطة، الدكتور زهير البلاونة، أن الحصول على هذه الشهادة يمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز موثوقية نتائج الفحوصات المخبرية، وتوفير تقارير فنية معتمدة تسهم في دعم القرار المبني على أسس علمية دقيقة.
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