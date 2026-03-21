السبت 2026-03-21 02:17 م

سلطة وادي الأردن تدعو للاستفادة من الهطولات المطرية وتخزينها

السبت، 21-03-2026 12:41 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطة وادي الأردن عن استمرار حالة الطوارئ المتوسطة، بسبب استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وما  تتضمنه من هطولات غزيرة احيانا، وتشكّل السيول في بعض المناطق.اضافة اعلان

وأكدت أنها مستمرة بتفعيل غرف الطوارئ و جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار، ومديرية التحكم، وجميع المديريات التابعة لها، إضافة إلى مواقع السدود في المملكة، ضمن خطة الطوارئ.
ودعت السلطة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي إلى التنسيق مع كوادرها لضمان حماية الممتلكات والأرواح، وكذلك ضرورة الابتعاد عن اماكن تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول والاستفادة من الهطولات المطرية وتخزينها في البرك الزراعية للاستفادة منها وتعظيم الحصاد المائي مع التأكيد ان 
كوادرها المناوبة في جميع إدارات السلطة بالأغوار متهيأة على مدار الساعة لتلبية نداءات المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع اي تطورات للحالة الجوية ، 
من خلال التواصل مع إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى على الرقم 0780469438، وإدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية على الرقم 0780022259، لضمان سلامة الجميع.
 
 


