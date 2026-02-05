الخميس 2026-02-05 03:12 م

سلطة وادي الأردن تسيطر على ارتفاع في منسوب مياه قناة الملك عبدالله

سلطة وادي الأردن تسيطر على ارتفاع في منسوب مياه قناة الملك عبدالله
ارشيفية
 
الخميس، 05-02-2026 02:03 م
الوكيل الإخباري-   سيطرت كوادر سلطة وادي الأردن بالتعاون مع الأجهزة المعنية، الخميس، على ارتفاع منسوب مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الشونة الشمالية، سببه الهطولات المطرية.اضافة اعلان


وقال الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إن ارتفاع منسوب مياه القناة، جاء إثر الهطولات المطرية خلال المنخفض الجوي الأخير وتدفق كميات كبيرة.

وبين أن كوادر سلطة وادي الأردن عملت فورا على تفعيل خطة الطوارئ بالتنسيق مع الحاكم الإداري في الأغوار الشمالية والجهات المختصة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات للتعامل مع الحادثة التي حالت دون مداهمة المياه لمنازل المواطنين المحاذية للقناة، حيث تم اتخاذ مختلف الإجراءات الوقائية عقب ارتفاع المنسوب.

وأوضح متصرف لواء الأغوار الشمالية خالد الكساسبة، أن ارتفاع المنسوب جاء نتيجة تدفق كميات كبيرة من المياه من شمال القناة في منطقة العدسية، بالتزامن مع وجود أعمال صيانة لمجرى القناة في الشونة الشمالية تشمل أعمال صب خرساني وتنظيف المجرى، مما أدى إلى عدم قدرة أنابيب التصريف على استيعاب تلك الكميات.

وأضاف أن استجابة السلطة وتعاملها الفوري مع الحادثة بالتعاون مع أجهزة الدفاع المدني واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة تضمنت تصريف المياه بشكل آمن، عمل على السيطرة على تدفق المياه، ومنع تسببها بأي أضرار أو خسائر مادية، لافتا النظر إلى أن مياه القناة وصلت إلى ساحات خارجية لـ 3 منازل وجرى التعامل معها بوقت قياسي، مؤكدا أن العمل جار لتفقد مختلف النقاط الفنية ومهارب القناة في الموقع؛ لضمان انسياب المياه بالشكل الأمثل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

أخبار محلية عاجل شراكة استراتيجية بين شركة تطوير العقبة ومجموعة أبو ظبي للموانئ لتطوير وإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض بقيمة استثمار تتجاوز 130 مليون دينار

ز

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ن

أخبار محلية وزارة الشباب تطلق حزمة سياسات تستهدف التمكين وتعزيز المشاركة بالعمل العام

ن

أخبار محلية الأردن يحتفي بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان

ت

أخبار محلية بلدية عجلون تنفذ حزمة من المبادرات الخدمية والتنموية

وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام

خاص بالوكيل وزير الصحة: بروتوكول علاج الجلطات أنقذ حياة 20 مريضاً في 4 أيام

سلطة وادي الأردن تسيطر على ارتفاع في منسوب مياه قناة الملك عبدالله

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تسيطر على ارتفاع في منسوب مياه قناة الملك عبدالله

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

أخبار محلية الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير



 






الأكثر مشاهدة