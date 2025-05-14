سلطة وادي الأردن تطلق مبادرة توعوية لحماية طلاب الأغوار من مخاطر الغرق

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الوكيل الإخباري- في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والحفاظ عليها، نفذت شؤون الإعلام والاتصال - سلطة المياه - سلطة وادي الأردن، الثلاثاء، مبادرة توعوية تهدف إلى توعية طلبة المدارس في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية القريبة من المسطحات المائية بمخاطر السباحة في أماكن غير مخصصة مثل قناة الملك عبدالله، والسدود، والبرك الزراعية، إضافة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث. اضافة اعلان





حيث عُرضت محاضرات توعوية ونشاطات تفاعلية في المدارس، ذكورًا وإناثًا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في الأغوار الجنوبية على مدار الأسبوع، مع تقديم شرح مفصل يهدف إلى التحذير من السباحة في المناطق الخطرة، والدعوة إلى استخدام المسابح المرخصة كمواقع آمنة.



وتضمنت الحملة التوعوية التي انطلقت مؤخراً سبل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم من خطورة السباحة في الأماكن غير المخصصة لها، وكذلك عدم العبث في منشآت سلطة وادي الأردن كالسدود والقنوات المائية ومنشآت شبكات مياه الري، والتي هي موجودة لخدمة كافة المواطنين والمزارعين على حد سواء، وأن الاعتداء على المنشآت المائية ينافي الشريعة الإسلامية والأخلاق العامة، كما أنها جريمة يعاقب عليها القانون.



وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود سلطة وادي الأردن التي تشمل الأغوار بشكل عام لتعزيز ثقافة السلامة والاستدامة بين أفراد المجتمع، وبشكل خاص بين الأجيال الناشئة، بهدف بناء مستقبل أكثر أمانًا ووعيًا بيئيًا.



وتم عقد دورة في مدرسة النقع الثانوية للبنين في غور الصافي، وقدم مدير المدرسة الأستاذ بلال المرتدات الشكر إلى وزارة المياه والري على هذه الدورات التوعوية.



ومن جهة أخرى، تم عمل لقاء توعوي في مدرسة الحديثة الثانوية الأمريكية للبنات، وتم توجيه الشكر من قبل مديرة المدرسة، آلاء بني سلامة، على هذه الدورات التوعوية، وطالبت بني سلامة بالاستمرار في عقد مثل هذه الدورات المهمة.



من جهته، قدم مدير تربية لواء الأغوار الجنوبية، الدكتور عودة الضرابعة، كافة التسهيلات لكوادر وزارة المياه والري - سلطة المياه - سلطة وادي الأردن، وأعرب عن شكره لجهودهم.