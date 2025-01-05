سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

11:50 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن، الأحد، حالة الطوارئ استعداداً لتعامل مع تداعيات المنخفض وما يرافقه من تشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية. اضافة اعلان





أكدت سلطة وادي الأردن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عبر تفعيل خطة الطوارئ في جميع الإدارات التابعة لها في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى مديرية التحكم وكل المواقع التابعة لها.



كما تم رفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك جميع مواقع السدود المنتشرة في المملكة.



ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين، المزارعين، ومربي المواشي إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول، والالتزام بمتابعة الحالة الجوية عبر المصادر الرسمية.



وأوضحت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لضمان استجابة سريعة وفعالة لجميع حالات الطوارئ، والتعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.