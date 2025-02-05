سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي وما قد يرافقه من تشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.

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