سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

وأهابت بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
كما أكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.
كما تم تخصيص أرقام طوارئ لاستقبال اتصالات المواطنين والملاحظات بشكل مباشر على الأرقام التالية :-
إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى:
0780469438
053570594
إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية:
0790565088
0795137874
-
أخبار متعلقة
-
الأوقاف تعلن ترتيبات موسم الحج للعام الحالي الخميس
-
العمل تحول 3931 شكوى عمالية للقضاء .. تقرير
-
إلقاء القبض على طاعن المعلم داخل إحدى المدارس قبل أيام
-
الأمن يدعو المواطنين إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي القادم
-
بينهم طفلان .. 3 وفيات بحوادث دهس خلال 24 ساعة
-
اعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة ( اسماء)
-
لجان نيابية تناقش اليوم قضايا عدة
-
أوقاف المزار الجنوبي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج