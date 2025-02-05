 
الأربعاء 2025-02-05 10:38 ص
 

سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

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تجمع مياه الأمطار
الأربعاء، 05-02-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي وما قد يرافقه من تشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.

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وقالت السلطة إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالأغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات  في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة.

وأهابت بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.

كما أكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين وضمن أقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.

كما تم تخصيص أرقام طوارئ لاستقبال اتصالات المواطنين والملاحظات بشكل مباشر على الأرقام التالية :-

إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى:
0780469438
053570594

إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية:
0790565088
0795137874

 
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