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سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 20-02-2025 10:46 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ استعداداً للتعامل مع تداعيات المنخفض وما يرافقه من تشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية ، بالنظر إلى التوقعات الجوية التي تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي .اضافة اعلان


و أكدت سلطة وادي الأردن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عبر تفعيل خطة الطوارئ في جميع الإدارات التابعة لها في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، ومواقع السدود بالإضافة إلى مديرية التحكم وكل المواقع التابعة لها. كما تم رفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك جميع مواقع السدود المنتشرة في المملكة.

ودعت المواطنين، المزارعين، ومربي المواشي إلى اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الحاله الجويه مؤكدة ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول، والالتزام بمتابعة الحالة الجوية عبر المصادر الرسمية.

وأوضحت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لضمان استجابة سريعة وفعالة لجميع حالات الطوارئ، والتعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة. كما تم تخصيص أرقام طوارئ لاستقبال اتصالات المواطنين والملاحظات بشكل مباشر على الأرقام التالية :-
إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية والوسطى:

0780469438
053570594
إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية:
0790565088
0795137874

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الوطنية لضمان السلامة العامة والتعامل مع أي طارئ قد يحدث جراء الظروف الجوية غير المستقرة، والتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية والمواطنين في هذه الفترة.
 
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