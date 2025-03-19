سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ استعداداً لتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي وما قد يرافقه من تشكل للسيول في مجاري الأودية وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عبر تفعيل خطة الطوارئ في جميع الإدارات التابعة لها في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، بالإضافة إلى مديرية التحكم وكل المواقع التابعة لها.

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