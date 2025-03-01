 
السبت 2025-03-01 05:11 م
 

سلطة وادي الأردن تنقل مهام توزيع المياه إلى الجمعيات

سلطة وادي الأردن
سلطة وادي الأردن
السبت، 01-03-2025 02:33 م

الوكيل الإخباري-    وقعت سلطة وادي الأردن 6 اتفاقيات لنقل مهام إدارة توزيع المياه من سلطة وادي الأردن إلى جمعيات مستخدمي المياه، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء جمعيات مستخدمي المياه في المنطقة.

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وبحسب بيان السلطة اليوم السبت، تتضمن الاتفاقيات نقل مهام توزيع المياه إلى 6 ائتلافات تضم 18 جمعية تغطي أكثر من 52 بالمئة من المساحة المروية في وادي الأردن، لتحسين كفاءة إدارة المياه وتقليل الفاقد المائي إلى جانب الحفاظ على البنية التحتية لمشاريع الري.

 
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