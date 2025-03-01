سلطة وادي الأردن تنقل مهام توزيع المياه إلى الجمعيات

وبحسب بيان السلطة اليوم السبت، تتضمن الاتفاقيات نقل مهام توزيع المياه إلى 6 ائتلافات تضم 18 جمعية تغطي أكثر من 52 بالمئة من المساحة المروية في وادي الأردن، لتحسين كفاءة إدارة المياه وتقليل الفاقد المائي إلى جانب الحفاظ على البنية التحتية لمشاريع الري.
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