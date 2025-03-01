سلطة وادي الأردن تنقل مهام توزيع المياه إلى الجمعيات

الوكيل الإخباري- وقعت سلطة وادي الأردن 6 اتفاقيات لنقل مهام إدارة توزيع المياه من سلطة وادي الأردن إلى جمعيات مستخدمي المياه، وذلك خلال اجتماع مع رؤساء جمعيات مستخدمي المياه في المنطقة.

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