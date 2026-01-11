سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل

وأكد المهندس الحيصة أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير مختلف مناطق المملكة، لا سيما المحافظات، عبر دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع آفاق التشغيل ، مؤكدا أن سلطة وادي الأردن تعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع واقعية تهدف إلى تحسين واقع المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل السلطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب في المناطق المستهدفة، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين من أبناء المجتمع المحلي، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
من جانبهم، أعرب المستثمرون عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرات التي تفتح المجال أمام استثمارات محلية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخدم المجتمعات القريبة من مواقع المشاريع.
-
أخبار متعلقة
-
أمسية ثقافية في اتحاد الكتاب لقراءات نصوص نثرية وخواطر أدبية
-
خبير يوجه تحذير أمني لجميع مستخدمي "انستغرام" في الأردن
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث والسفير الكندي التعاون المشترك
-
تنويه هام من مديرية الأمن العام
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
الشواربة: خطة لسداد مديونية أمانة عمّان خلال 10 سنوات
-
مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه
-
مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025