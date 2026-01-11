سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل

01:49 م

الوكيل الإخباري- وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اليوم الأحد 11/1/2025، عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في القطاع الزراعي والسياحي , بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، من خلال توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة. اضافة اعلان





وأكد المهندس الحيصة أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير مختلف مناطق المملكة، لا سيما المحافظات، عبر دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع آفاق التشغيل ، مؤكدا أن سلطة وادي الأردن تعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع واقعية تهدف إلى تحسين واقع المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل السلطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.



وأضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب في المناطق المستهدفة، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين من أبناء المجتمع المحلي، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.



من جانبهم، أعرب المستثمرون عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرات التي تفتح المجال أمام استثمارات محلية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخدم المجتمعات القريبة من مواقع المشاريع.

