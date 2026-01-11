الأحد 2026-01-11 03:22 م

سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل

وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اليوم الأحد 11/1/2025، عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في القطاع الزراعي والسياحي , بهدف تعزيز
جانب من توقيع الاتفاقيات
 
الأحد، 11-01-2026 01:49 م
الوكيل الإخباري-   وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، اليوم الأحد 11/1/2025، عددًا من الاتفاقيات الاستثمارية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في القطاع الزراعي والسياحي , بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، من خلال توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.اضافة اعلان


وأكد المهندس الحيصة أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير مختلف مناطق المملكة، لا سيما المحافظات، عبر دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع آفاق التشغيل ، مؤكدا أن سلطة وادي الأردن تعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع واقعية تهدف إلى تحسين واقع المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل السلطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب في المناطق المستهدفة، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين من أبناء المجتمع المحلي، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

من جانبهم، أعرب المستثمرون عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرات التي تفتح المجال أمام استثمارات محلية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخدم المجتمعات القريبة من مواقع المشاريع.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان

ع

فيديو منوع مشهد ساحر: سماء مدينة برمنجهام البريطانية تتحول الى اللون الوردي اثر عاصفة ثلجية

إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

خاص بالوكيل إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

ع

فيديو منوع متداول: أداة تُستخدم لتضييق البنطال دون تغيير مقاساته

ت

أخبار محلية أمسية ثقافية في اتحاد الكتاب لقراءات نصوص نثرية وخواطر أدبية

ا

فيديو منوع بكاء خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري عند حديثه عن الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ل

شؤون برلمانية المصري يشيد بعمليات سلاح الجو الملكي ويؤكد دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب



 






الأكثر مشاهدة