سلطة وادي الأردن توقّع اتفاقيات مع جمعيات مستخدمي المياه

01:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759533 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وقّع أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اليوم السبت 3/1/2026 في بيت الضيافة في وادي الأردن ، اتفاقيات نقل مهام مع جمعيات مستخدمي المياه، كما تم اطلاق الحملة الثانية للمحافظة على مياه الري، وذلك بالتعاون مع شركة Advance Consulting،. اضافة اعلان





وقال المهندس الحيصة إن توقيع الاتفاقيات يأتي ضمن نهج السلطة في تعزيز الإدارة التشاركية لمياه الري، موضحًا أن الاتفاقيات شملت ست اتفاقيات تضم 18 جمعية لمستخدمي المياه، تغطي نحو 52% من المساحة المروية في وادي الأردن، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.



وأضاف الحيصة أن هذه الاتفاقيات تمثل امتدادًا لمسار مؤسسي يهدف إلى تمكين جمعيات مستخدمي المياه كشركاء فاعلين في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري، بما يعزز الاستدامة ويحد من الفاقد المائي.



من جهتها، أوضحت المهندسة لمياء الدباس أن الحملة تستهدف نحو 450 مزرعة في مختلف مناطق وادي الأردن، وتركز على الكشف عن تسربات أنظمة الري وإصلاحها، ورفع كفاءة استخدام المياه، وبناء قدرات كوادر سلطة وادي الأردن وجمعيات مستخدمي المياه، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية للمزارعين.



وبيّنت الدباس أن الحملة تتضمن تدريب 20 متدربًا ضمن برنامج تدريبي مهني متخصص، ومن المتوقع أن تسهم في خفض فاقد مياه الري بنسبة تتراوح بين 15 و20%، وتحقيق وفر مائي يُقدّر بنحو 40 ألف متر مكعب.



وتُنفذ الحملة ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي للأردن (Holland HortiSupport II)، الممول من سفارة مملكة هولندا في الأردن، والمنفذ بالشراكة مع جامعة فاخينينغن الهولندية، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين.

تم نسخ الرابط





