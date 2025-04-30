سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية تأجير قطعة أرض للأسواق الحرة الأردنية

وقال وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، خلال رعايته حفل التوقيع، إن الاتفاقية، التي من شأنها تطوير البنية التحتية في منطقة جسر الملك حسين، تأتي انسجامًا مع جهود الحكومة لتطوير جميع المناطق، وتحسين واقعها الخدمي، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتنمية منافذ الدخول إلى المملكة.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية جاء استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، والتسهيل على ضيوف المملكة، وتنفيذًا لرؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية سلطة وادي الأردن في تحقيق التنمية الشاملة في مناطق وادي الأردن وخدمة المواطنين.
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