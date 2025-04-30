سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية تأجير قطعة أرض للأسواق الحرة الأردنية

الوكيل الإخباري- وقّعت سلطة وادي الأردن، وشركة الأسواق الحرة الأردنية، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتأجير قطعة أرض للأسواق الحرة لإقامة مبنى سوق المغادرين في جسر الملك حسين.

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وقال وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، خلال رعايته حفل التوقيع، إن الاتفاقية، التي من شأنها تطوير البنية التحتية في منطقة جسر الملك حسين، تأتي انسجامًا مع جهود الحكومة لتطوير جميع المناطق، وتحسين واقعها الخدمي، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتنمية منافذ الدخول إلى المملكة.