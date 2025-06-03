سلطة وادي الأردن توقّع مذكرة مع المركز الوطني للإبداع لدعم الابتكار في قطاع المياه

ووقّع المذكرة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ورئيس المركز الوطني للإبداع الدكتور جهاد مهيدات، بحضور عدد من المسؤولين.
وبيّن المهندس الحيصة أن المذكرة تهدف إلى استكشاف وتقييم وتطوير مشاريع ابتكارية تخدم أولويات سلطة وادي الأردن وتدعم خططها الاستراتيجية، وذلك في إطار التزام الجانبين بتحفيز الابتكار وتوظيفه في معالجة التحديات المائية وتعزيز كفاءة الموارد.
وبموجب الاتفاقية، تحتفظ سلطة وادي الأردن بكامل حقوق ملكية المشاريع التي يتم تطويرها، فيما يتولى المركز الوطني للإبداع دور الذراع التقنية والاستشارية، من خلال تقديم الدعم الفني والخبرات الابتكارية خلال فترة سريان المذكرة.
وتجسّد هذه المذكرة نتيجة تعاون بنّاء بين الجانبين، لتفعيل مسارات الابتكار في قطاع المياه، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المرحلة المقبلة.
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