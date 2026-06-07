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سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية توقعان مذكرة تعاون لتخصيص 4 آلاف دونم لدعم التعاونيات الزراعية

سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية توقعان مذكرة تعاون لتخصيص 4 آلاف دونم لدعم التعاونيات الزراعية
سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية توقعان مذكرة تعاون لتخصيص 4 آلاف دونم لدعم التعاونيات الزراعية
 
الأحد، 07-06-2026 01:27 م
الوكيل الإخباري-   وقّعت سلطة وادي الأردن والمؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الأحد الموافق 7/6/2026، مذكرة تعاون تهدف إلى دعم التعاونيات الزراعية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص (4000) دونم من أراضي ريضان العقيلية في محافظة العقبة لإقامة مشاريع تنموية تنفذها التعاونيات الزراعية.اضافة اعلان


ووقّع المذكرة أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، ومدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية السيد عبدالفتاح الشلبي، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وأكد المهندس الحيصة أن هذه المذكرة تعكس مستوى التعاون والتكامل بين المؤسستين في دعم القطاع التعاوني الزراعي، مشيراً إلى أن تخصيص الأراضي سيمكن التعاونيات الزراعية من تنفيذ مشاريع إنتاجية وتنموية ذات جدوى اقتصادية، تسهم في تعزيز الاستثمار الزراعي المستدام، ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، ودعم منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية.

من جهته، أوضح الشلبي أن المؤسسة التعاونية الأردنية ستتولى تنظيم إجراءات الانتفاع بالأراضي المخصصة للتعاونيات الزراعية ومتابعة التزامها بالشروط والتعليمات المعمول بها، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والإداري وبرامج التدريب والتأهيل اللازمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمل التعاونيات وتمكينها من أداء دورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي.

وتنص المذكرة على تنظيم آليات الانتفاع بالأراضي المخصصة للتعاونيات الزراعية دون نقل ملكيتها، وتحديد أدوار ومسؤوليات الطرفين بما يضمن حسن استثمار هذه الأراضي، وتوفير المتابعة والإشراف الفني والإداري اللازمين لضمان تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة منها.
 
 


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