سلطة وادي الأردن ونقابة تجار المواد الزراعية توقعان مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار الزراعي

وأكد الحيصة أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار الزراعي، مشيراً إلى أهمية رفع كفاءة استخدام المياه وتشجيع تبني التقنيات الحديثة في الري والإنتاج الزراعي، بما يحقق الاستدامة ويخدم المزارعين والمستثمرين.
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