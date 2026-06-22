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سلطة وادي الأردن ونقابة تجار المواد الزراعية توقعان مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار الزراعي

سلطة وادي الأردن
سلطة وادي الأردن
 
الإثنين، 22-06-2026 12:01 م

الوكيل الإخباري-   وقّع الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، ونقيب نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، صالح الياسين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع الزراعي، وتطوير بيئة الاستثمار الزراعي، وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.

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وأكد الحيصة أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار الزراعي، مشيراً إلى أهمية رفع كفاءة استخدام المياه وتشجيع تبني التقنيات الحديثة في الري والإنتاج الزراعي، بما يحقق الاستدامة ويخدم المزارعين والمستثمرين.

 
 


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