سلطة وادي الأردن ونقابة تجار المواد الزراعية توقعان مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار الزراعي

الوكيل الإخباري- وقّع الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، ونقيب نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية، صالح الياسين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم القطاع الزراعي، وتطوير بيئة الاستثمار الزراعي، وتحسين إدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين.

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